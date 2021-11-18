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Самолеты ВТА РФ с эвакуируемыми гражданами покинули Афганистан

Андрей Аркадьев
Николай Баранов
17:30 18.11.2021
На бортах 205 человек - это граждане РФ, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Армении), Украины и Афганистана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Три самолета военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана.

На бортах 205 человек - это граждане РФ, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Армении), Украины и Афганистана. Людей доставят на подмосковный аэродром Чкаловский.

Для дозаправки самолеты осуществят промежуточную посадку на аэродромах Гиссар (Таджикистан) и Кант (Киргизия).

Ранее сообщалось, что в Кабул российские военно-транспортные самолеты Ил-76 доставили несколько десятков тонн груза - еду, лекарства, теплые вещи. Гуманитарную помощь распределят среди нуждающихся.

Обратными рейсами из Афганистана вывозят российских граждан, а также граждан других стран. Эвакуировать более 380 человек распорядился президент РФ Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать для вывоза людей авиационную группировку.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

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