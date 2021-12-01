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Шойгу поздравил российскую военную полицию с юбилеем

13:24 01.12.2021
Военная полиция России празднует 1 декабря десятилетие со дня основания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил российскую военную полицию с профессиональным праздником сегодня на селекторном совещании.

«Сегодня 10 лет со дня ее образования. Дата круглая. За это время сделано много, надеюсь, сделано будет еще больше», - сказал глава российского военного ведомства.

Российская военная полиция отмечает сегодня, 1 декабря, круглую дату. Эта структура в составе ВС РФ появилась ровно десять лет назад. На военных полицейских возложены самые разные задачи - от поддержания дисциплины в армии до ликвидации последствий стихийных бедствий. В Сирии российские военные полицейские отмечают профессиональный праздник на посту.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военная полиция. 10 лет» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV и на канале в YouТube. Впервые на телеэкране «Военная приемка» покажет, как несут службу российские офицеры и солдаты военной полиции в самой закрытой и напряженной области мира - на Голанских высотах в Сирии.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров

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