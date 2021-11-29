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Не боится экстремальных температур: городок строителей БАМа оснастили новейшим тенто-мобильным укрытием

06:05 29.11.2021
Укрытие предназначено для хранения техники в условиях экстремально низких температур.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военные железнодорожники Восточного военного округа (ВВО) оснастили блочно-модульный городок тенто-мобильным укрытием, не имеющим аналогов в России. Он размещен в поселке Вернхнезейск Амурской области на участке строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2).

ТМУ возведено в целях бесперебойного выполнения задач по реконструкции БАМа, а также хранения и обслуживания техники в условиях экстремально низких температур районов вечной мерзлоты региона. Укрытие функционирует в парке железнодорожного соединения ВВО и представляет собой быстровозводимое сооружение. Оно позволяет разместить до 25 единиц военной строительной техники.

Также ТМУ оснащено специальным комплексом центрального управления. В него входит пульт управления обогревом, освещением и вентиляцией для комфортного проведения работ по обслуживанию техники. Также для сохранности имущества и обеспечения безопасной работы ТМУ оснащен охранной и пожарной сигнализациями.

Тенто-мобильные укрытия – это новый формат быстровозводимых мобильных укрытий. Конструкции подобного типа широко применяются в оборонном, промышленном и гражданском строительстве. Строительство ТМУ осуществляется с применением легких конструкций, которые обеспечивают очень высокие эксплуатационные характеристики и гарантируют долговечность и прочность сооружений. Средний срок службы составляет более 20 лет.

Ранее начальник управления железнодорожных войск ВВО Андрей Козлов показал систему контроля строительства БАМа. За ходом модернизации, где сегодня трудится более полутора тысяч военнослужащих, круглосуточно следят веб-камеры и специальные группы на местах.

Материал подготовили: Алексей Курильченко и Николай Баранов

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