Боксер Бивол победил Саламова и защитил титул чемпиона мира WBA

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Он победил соотечественника Умара Саламова в 12-раундовом поединке, который прошел в Екатеринбурге.

Титул чемпиона мира по боксу Бивол получил в ноябре 2017 года. После победы над Саламовым, у 30-летнего россиянина 19 побед и ни одного поражения.

В мае этого года Бивол в седьмой раз отстоял титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой проходил в Манчестере, его соперником выступил британец Крейг Ричардс. Поединок длился три раунда, и российский спортсмен победил единогласным решением судей.