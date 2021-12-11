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Боксер Бивол победил Саламова и защитил титул чемпиона мира WBA

Кира Тило
23:49 11.12.2021
Боксер уже восьмой раз защищает титул, полученный в 2017 году.
Боксер Бивол победил Саламова и защитил титул чемпиона мира WBA
© Фото: bivol_d Instagram
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Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Он победил соотечественника Умара Саламова в 12-раундовом поединке, который прошел в Екатеринбурге.

Титул чемпиона мира по боксу Бивол получил в ноябре 2017 года. После победы над Саламовым, у 30-летнего россиянина 19 побед и ни одного поражения.

В мае этого года Бивол в седьмой раз отстоял титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой проходил в Манчестере, его соперником выступил британец Крейг Ричардс. Поединок длился три раунда, и российский спортсмен победил единогласным решением судей.

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