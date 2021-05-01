Российский боксер Бивол отстоял титул WBA в бою против Крейга Ричардса

В Манчестере в рамках вечера профессионального бокса российский боксер Дмитрий Бивол седьмой раз отстоял титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Его соперником выступил британец Крейг Ричардс по прозвищу «Паук».

Поединок длился три раунда. Бивол победил единогласным решением судей. Итоговый счет: 118-110, 115-113, 115-114.

В 2017 году Бивол также успешно защитил свой титул в поединке против австралийца Трента Брохерста. Российский боксер нокаутировал своего соперника в первом раунде.