Российский боксер Бивол отстоял титул WBA в бою против Крейга Ричардса
Дмитрий Бивол победил Крейга Ричардса, защищая свои титул чемпиона WBA.
© Фото: Павел Лисицын РИА Новости
В Манчестере в рамках вечера профессионального бокса российский боксер Дмитрий Бивол седьмой раз отстоял титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Его соперником выступил британец Крейг Ричардс по прозвищу «Паук».
Поединок длился три раунда. Бивол победил единогласным решением судей. Итоговый счет: 118-110, 115-113, 115-114.
В 2017 году Бивол также успешно защитил свой титул в поединке против австралийца Трента Брохерста. Российский боксер нокаутировал своего соперника в первом раунде.