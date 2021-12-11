Спикер эстонского парламента ушел на самоизоляцию

Спикер парламента Эстонии и бывший премьер-министр правительства Юри Ратас сообщил, что уходит на пятидневную самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус в семье политика.

«В пятницу вечером я узнал, что у ребенка в нашей семье был положительный тест на COVID-19», – рассказал парламентарий газете Postimees.

Ратас отметил, что принял решение о самоизоляции, несмотря на то, что результаты сданных им тестов были отрицательными. По его словам, постоянный контакт с семьей значительно увеличивает риск заражения и передачи вируса.

Политик отметил, что будет продолжать работу удаленно. Он планирует принять участие во всех встречах, на которые сможет попасть.

Ранее Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании сообщило, что новый штамм коронавируса «омикрон» может стать доминирующим в стране уже в этом месяце.