Во время турнира по ММА в Москве произошла массовая драка

Массовая драка произошла во время турнира по смешанным единоборствам (MMA) лиги WEF в Москве. Видео потасовки опубликовано на YouTube-канале промоушена.

После боя один из победителей отборочных поединков - Намазан Самиев - заявил, что готов подраться с любым соперником. Судя по кадрам, после нахождения оппонента, организаторы решили провести дуэль взглядов, во время которой Самиев ударил соперника коленом в голову. После этого в клетку забежали посторонние и напали на бойца. В результате началась массовая драка.

Ранее массовая потасовка произошла в одном из подземных переходов столицы. Несколько молодых людей по неизвестной причине напали на мужчину, инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.