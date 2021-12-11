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В СМИ назвали дату встречи Козака с помощником госсекретаря США Донфрид

Елизавета Потейчук
21:46 11.12.2021
По данным прессы, встреча замглавы администрации президента РФ и помощника госсекретаря США планируется в среду.
В СМИ назвали дату встречи Козака с помощником госсекретаря США Донфрид
© Фото: Yevgeny Philippov Global Look Press
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Как сообщают СМИ, в Москве в среду планируется встреча заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака с помощником госсекретаря США Карен Донфрид. 

«Такая встреча планируется в среду», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента РФ.

Кроме того, Госдеп США анонсировал приезд Донфрид в Москву и Киев. Затем она обсудит дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины в Брюсселе с представителями НАТО.

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