В стране и мире В СМИ назвали дату встречи Козака с помощником госсекретаря США Донфрид Елизавета Потейчук По данным прессы, встреча замглавы администрации президента РФ и помощника госсекретаря США планируется в среду. © Фото: Yevgeny Philippov Global Look Press Читайте нас на: Как сообщают СМИ, в Москве в среду планируется встреча заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака с помощником госсекретаря США Карен Донфрид. «Такая встреча планируется в среду», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента РФ. Кроме того, Госдеп США анонсировал приезд Донфрид в Москву и Киев. Затем она обсудит дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины в Брюсселе с представителями НАТО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика