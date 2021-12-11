Госдеп США анонсировал приезд помощника госсекретаря в Москву и Киев

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки сообщили, что помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид приедет с визитом в Москву и Киев. Затем Донфрид обсудит дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины в Брюсселе с представителями НАТО.

«Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карен Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретится с высокопоставленными представителями власти», - говорится в сообщении пресс-службы госдепа, цитируемом РИА Новости.

Ранее в США выступили за диалог с участием России, Украины и НАТО. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс считает, что это снимет напряженность в Европе.