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Госдеп США анонсировал приезд помощника госсекретаря в Москву и Киев

Елизавета Потейчук
20:02 11.12.2021
По данным Госдепартамента США, Донфрид далее обсудит урегулирование ситуации вокруг Украины с представителями НАТО.
Госдеп США анонсировал приезд помощника госсекретаря в Москву и Киев
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки сообщили, что помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид приедет с визитом в Москву и Киев. Затем Донфрид обсудит дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины в Брюсселе с представителями НАТО.

«Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карен Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретится с высокопоставленными представителями власти», - говорится в сообщении пресс-службы госдепа, цитируемом РИА Новости.

Ранее в США выступили за диалог с участием России, Украины и НАТО. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс считает, что это снимет напряженность в Европе.

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