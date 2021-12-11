Борец вольного стиля Газзаев одержал победу в абсолютном чемпионате России

Борец вольного стиля Батрадз Газзаев одержал победу в абсолютном чемпионате России, прошедшем в Наро-Фоминске. Газзаев одолел Гурама Черткоева, ставшего победителем в весе до 97 килограмм, в финальном поединке в весовой категории до 125 килограмм.

«Серебро» на российских соревнованиях взяли Тажитин Акаев (до 97 кг) и Артем Пуховский (до 125 кг). Асадула Ибрагимов (до 97 кг), а также Андрей Аронов и Хасан Хубаев (до 125 кг) заняли третье место на пьедестале абсолютного чемпионата.

Ранее российские спортсмены завоевали четыре награды на ЧМ по борьбе в Осло. Трехкратным чемпионом мира в весовой категории до 77 килограммов стал россиянин Роман Власов.