Российские спортсмены завоевали четыре награды на ЧМ по борьбе в Осло

Богатым на медали выдался день для российских борцов греко-римского стиля. На чемпионате мира в норвежском Осло спортсмены завоевали сразу четыре награды.

Трехкратным чемпионом мира в весовой категории до 77 килограммов стал Роман Власов. В финальной схватке он одолел соперника из Азербайджана Санана Сулейманова. Итог встречи - 2:1. Серебро в копилку нашей сборной принесли Эмин Сефершаев и Сергей Кутузов. А бронза у Адлана Акиева.

В активе российской сборной сейчас 14 медалей. Четыре из которых с золотым отливом. В общекомандном зачете россияне занимает третье место. Пока лидируют американцы, на втором месте - японцы.

Ранее сообщалось, что российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил американца Кайла Снайдера в финале чемпионата мира и стал золотым призером соревнований. Схватка проходила в весовой категории до 97 кг.