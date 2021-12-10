В МИД РФ сообщили о предложении к НАТО возобновить регулярный диалог между военными по линии Россия-США

Москва ожидает от НАТО ответа на предложение возобновить регулярный диалог между военными по линии Россия-США. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности. Документ был опубликован в качестве интерпретации позиции России после переговоров президента Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом.

«Настаиваем на получении конкретной реакции НАТО на выдвинутые ранее наши предложения по снижению напряженности в Европе, включая возобновление регулярного диалога между оборонными ведомствами по линии Россия-США и Россия-НАТО», - говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что несмотря на предупреждения России, военная инфраструктура Североатлантического альянса продолжает приближаться к границам страны. Он отметил, что по этой причине президент России поручил добиваться долгосрочных гарантий безопасности.