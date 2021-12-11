Россиянка завоевала бронзу на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Российская спортсменка Ольга Тё завоевала бронзу на чемпионате мира по тяжелой атлетике. Она выступила в весовой категории до 59 кг. Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит в Ташкенте, республика Узбекистан.

Россиянка показала результат 218 кг: в рывке - 100 кг, в толчке - 118 кг. Первенство завоевала спортсменка из Тайваня - Ко Син Чжунь. Ее результат составил 230 кг (100 кг в рывке и 130 кг в толчке). Серебро досталось представительнице Колумбии Енни Альварес, показавшей результат в 226 кг: в рывке - 99 кг, в толчке - 127 кг. Еще одна россиянка Александра Козлова заняла восьмое место с результатом 200 кг (90 кг в рывке, 110 кг в толчке).

Ранее российский тяжелоатлет выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 67 килограммов. Им стал Зулфат Гараев.