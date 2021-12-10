Тяжелоатлет Гараев выиграл бронзу чемпионата мира

Российский штангист Зулфат Гараев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 67 килограммов. Соревнование проводилось в Ташкенте. Россиянин показал результат 315 килограммов - он поднял 146 килограммов в рывке и 169 в толчке.

Первое место занял спортсмен из Узбекистана Достон Йокубов с результатом 324 килограмма, серебро получил колумбиец Франсиско Москера (316 килограммов).

В 2017 году чемпион мира и мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Юрий Белкин установил абсолютный мировой рекорд в становой тяге, оторвав от пола штангу весом 440 килограммов. Юрий стал самым тяжелым атлетом в истории, которому покорилась штанга, весящая более чем в четыре раза больше самого спортсмена.