Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ сообщили о плане Израиля предотвратить создание Ираном ядерного оружия

Елизавета Потейчук
20:51 11.12.2021
В прессе сообщают, что Иран якобы близок к получению нужного количества урана для создания одной ядерной бомбы.
СМИ сообщили о плане Израиля предотвратить создание Ираном ядерного оружия
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

По данным СМИ, министр обороны Израиля Бени Ганц проинформировал официальных представителей США в ходе визита в Вашингтон якобы о том, что Израиль готовит военный вариант предотвращения создания Ираном ядерного оружия.

«Министр обороны Ганц проинформировал официального представителя США о том, что Израиль готовится к военному варианту предотвращения приобретения Ираном ядерной бомбы, ориентируясь на дедлайн», - передает радио «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на высокопоставленного представителя израильского оборонного ведомства.

Этот же источник сообщил, что Иран якобы близок к получению необходимого количества урана для производства одной ядерной бомбы. Однако, по сведениям радиостанции, страна «не собирается переступать черту, понимая значение (этого шага - прим. ред.)».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал фактором дестабилизации возможные учения США и Израиля против Ирана. Он также подчеркнул, что Россия не возражает насчет подключения США к урегулированию обстановки на Украине «нормандском формате».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:51 В стране и мире
СМИ сообщили о плане Израиля предотвратить создание Ираном ядерного оружия
19:45 В стране и мире
Видео
Врач рассказал, как ампутировал ноги пострадавшему при обрушении здания в Тыве на месте ЧП
19:10 В стране и мире
Видео
Больше тысячи «квадратов»: склад полыхает в Ростове-на-Дону
18:06 В стране и мире
В Москве произошло массовое ДТП в Оружейном переулке
17:31 В стране и мире
Сотрудник ГИБДД и судебный пристав подозреваются в охоте на оленя под Калугой
Популярное
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Видео
«Нечем демонстрировать мощь»: Медведчук о переговорах Байдена и Зеленского
Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников
В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Двигательный терапевт рассказал, как нельзя спать
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.