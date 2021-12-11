СМИ сообщили о плане Израиля предотвратить создание Ираном ядерного оружия

По данным СМИ, министр обороны Израиля Бени Ганц проинформировал официальных представителей США в ходе визита в Вашингтон якобы о том, что Израиль готовит военный вариант предотвращения создания Ираном ядерного оружия.

«Министр обороны Ганц проинформировал официального представителя США о том, что Израиль готовится к военному варианту предотвращения приобретения Ираном ядерной бомбы, ориентируясь на дедлайн», - передает радио «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на высокопоставленного представителя израильского оборонного ведомства.

Этот же источник сообщил, что Иран якобы близок к получению необходимого количества урана для производства одной ядерной бомбы. Однако, по сведениям радиостанции, страна «не собирается переступать черту, понимая значение (этого шага - прим. ред.)».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал фактором дестабилизации возможные учения США и Израиля против Ирана. Он также подчеркнул, что Россия не возражает насчет подключения США к урегулированию обстановки на Украине «нормандском формате».