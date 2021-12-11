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Ушел из жизни четырехкратный победитель турниров Большого шлема Сантана

Марина Крижановская
20:50 11.12.2021
Мануэль Сантана скончался в возрасте 83 лет.
Ушел из жизни четырехкратный победитель турниров Большого шлема Сантана
© Фото: imago sport fotodienst Globallookpress
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Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» в субботу сообщил о смерти известного теннисиста Мануэля Сантаны. Сантана также был страстным болельщиком «Реала».

«Реал Мадрид», его президент и совет директоров выразили соболезнования в связи со смертью испанца.

«Реал Мадрид» хочет выразить свои соболезнования, любовь и привязанность всем членам семьи и близким. Сантана - один из величайших теннисистов всех времен,<...> и верный представитель наших ценностей на протяжении всей своей карьеры. Покойся с миром», - говорится в официальном сообщении на сайте клуба.

Сантана является одной из легенд испанского тенниса и спорта в целом, обладателем четырех титулов Большого шлема.

Ранее стало известно о смерти бывшего главного тренера футбольного клуба «Ростов» Игоря Гамула. Он скончался на 62-ом году жизни.

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