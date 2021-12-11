Спорт Ушел из жизни четырехкратный победитель турниров Большого шлема Сантана Марина Крижановская Мануэль Сантана скончался в возрасте 83 лет. © Фото: imago sport fotodienst Globallookpress Читайте нас на: Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» в субботу сообщил о смерти известного теннисиста Мануэля Сантаны. Сантана также был страстным болельщиком «Реала». «Реал Мадрид», его президент и совет директоров выразили соболезнования в связи со смертью испанца. «Реал Мадрид» хочет выразить свои соболезнования, любовь и привязанность всем членам семьи и близким. Сантана - один из величайших теннисистов всех времен,<...> и верный представитель наших ценностей на протяжении всей своей карьеры. Покойся с миром», - говорится в официальном сообщении на сайте клуба. Сантана является одной из легенд испанского тенниса и спорта в целом, обладателем четырех титулов Большого шлема. Ранее стало известно о смерти бывшего главного тренера футбольного клуба «Ростов» Игоря Гамула. Он скончался на 62-ом году жизни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика