Ушел из жизни четырехкратный победитель турниров Большого шлема Сантана
Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» в субботу сообщил о смерти известного теннисиста Мануэля Сантаны. Сантана также был страстным болельщиком «Реала».
«Реал Мадрид», его президент и совет директоров выразили соболезнования в связи со смертью испанца.
«Реал Мадрид» хочет выразить свои соболезнования, любовь и привязанность всем членам семьи и близким. Сантана - один из величайших теннисистов всех времен,<...> и верный представитель наших ценностей на протяжении всей своей карьеры. Покойся с миром», - говорится в официальном сообщении на сайте клуба.
Сантана является одной из легенд испанского тенниса и спорта в целом, обладателем четырех титулов Большого шлема.
Ранее стало известно о смерти бывшего главного тренера футбольного клуба «Ростов» Игоря Гамула. Он скончался на 62-ом году жизни.