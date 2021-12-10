В США выступили за диалог с участием России, Украины и НАТО

США выступают за налаживание диалога между Россией, Украиной и НАТО, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. По его словам, это снимет напряженность в Европе.

«Мы бы поддержали диалог, который включал бы, конечно, Россию, Украину, НАТО, в том числе между Россией и НАТО в контексте Совета Россия - НАТО, ОБСЕ, других механизмов», - цитирует Прайса РИА Новости.

Он добавил, что подобные диалоги были важны для снижения напряженности во времена Холодной войны и после нее. Прайс добавил, что США не видят причин, почему бы такие контакты не сыграли той же роли сегодня.

Ранее в Госдепе объяснили расширение НАТО политикой «открытых дверей». Прайс заявил, что «никто не должен иметь права вето» на волеизъявления других стран и назвал это «важным принципом международного порядка», который защищает США.