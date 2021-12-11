Врач рассказал, как ампутировал ноги пострадавшему при обрушении здания в Тыве на месте ЧП

Врач травматолог-ортопед травматологического отделения Республиканской больницы №1 Эргил Чадамба рассказал, как ему удалось провести операцию по ампутации ног пострадавшему из-за обрушения бывшего комбината в Тыве прямо на месте ЧП. По его словам, выезд в составе трех специалистов медучреждения произошел по вызову местных экстренных служб.

«Сначала по обнаружении пострадавшего под завалами было осуществление доступа к нему, чтобы его извлечь. Работали всей службой спасательной. При этом очень важно было, в первую очередь, достать его оттуда. Целый день работали, никак не могли освободить. Когда они дошли до него, с трудом разбирали завалы. Оказались раздавлены нижние конечности, обе ноги. Жизнь на грани, в таких случаях тактика одна: после наложения жгутов ампутация конечностей нижнего уровня», - говорит Чадамба.

Травматолог отметил, что при оценке ситуации было принято оправданное решение ампутировать ноги пострадавшему, так как он находился под завалами более десяти часов. Чадамба рассказал, что операция проводилась в тяжелейших экстремальных условиях.

«Одновременно разгребая обвалившиеся бетонные куски, удалось осуществить ампутацию обеих ног. Достали его и спустили к спасателям. О победах говорить рано. На сегодняшний день состояние очень тяжелое, прогноз пока неопределенный, загадывать не будем. Делаем все для спасения его жизни», - резюмировал травматолог.

При обрушении здания на комбинате в Туве один рабочий погиб, второму удалось выжить. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, осложняли деятельность экстренных служб низкие температуры воздуха (около -25 градусов) и невозможность привлечения тяжелой техники из-за обрушившихся конструкций.