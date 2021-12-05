Рабочий погиб при обрушении здания на комбинате в Туве
Один рабочий погиб и другой пострадал при обрушении здания горно-обогатительного комбината в Туве.
© Фото: МЧС России
В Республике Тыва на территории горно-обогатительного комбината произошло обрушение конструкций неэксплуатируемой постройки. Инцидент случился во время демонтажа здания в городе Ак-Довураке.
В результате произошедшего двое рабочих оказались под завалами. Один из них был обнаружен спасателями без признаков жизни. Спасение второго рабочего, пострадавшего при аварии, длилось более девяти часов.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, осложняли деятельность экстренных служб низкие температуры воздуха (около -25 градусов) и невозможность привлечения тяжелой техники из-за обрушившихся конструкций. В спасательной операции приняли участие 44 человека, и использовались 11 единиц техники.