Рабочий погиб при обрушении здания на комбинате в Туве

В Республике Тыва на территории горно-обогатительного комбината произошло обрушение конструкций неэксплуатируемой постройки. Инцидент случился во время демонтажа здания в городе Ак-Довураке.

В результате произошедшего двое рабочих оказались под завалами. Один из них был обнаружен спасателями без признаков жизни. Спасение второго рабочего, пострадавшего при аварии, длилось более девяти часов.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, осложняли деятельность экстренных служб низкие температуры воздуха (около -25 градусов) и невозможность привлечения тяжелой техники из-за обрушившихся конструкций. В спасательной операции приняли участие 44 человека, и использовались 11 единиц техники.