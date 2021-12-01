Желтый уровень опасности объявили в Москве в первый день зимы

В связи со сложными погодными условиями на территории Москвы и Московской области 1 декабря был объявлен желтый уровень опасности. Соответствующее сообщение обнародовал Гидрометцентр РФ.

В связи с сильными порывами ветра, достигающими 22 метров в секунду, было решено объявить желтый уровень опасности с 21:00 вторника по 09:00 среды. Помимо этого, в области желтый уровень опасности будет продлен до 11:00 2 декабря по причине опасности гололедицы.

В МЧС также обратили внимание жителей столичного региона на сильное ухудшение погоды, проявляющееся в виде снегопада, местами метели и сильной гололедицы. Водителям напомнили, что в подобных условиях стоит придерживаться сниженной скорости движения и сохранять дистанцию между машинами.