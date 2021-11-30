МЧС выпустило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Москве

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра, снегопаде и образовании гололедицы. Предупреждение действует с вечера вторника до утра 1 декабря.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 30 ноября до 07:00 1 декабря по городу Москве ожидается снег, местами метель. Сильная гололедица. В отдельных районах усиление ветра с порывами 17-22 м/с», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Аналогичное предупреждение распространило ГУ МЧС России по Московской области. Спасатели напомнили водителям, что в таких сложных погодных условиях необходимо снизить скорость движения и значительно увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких торможений, ускорений и необдуманных маневров. Парковать автомобили лучше вдали от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.

Пешеходам также следует учесть особенности погоды и по возможности не выходить из дома. Передвигаясь по обледенелым тротуарам необходимо соблюдать осторожность.