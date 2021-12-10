Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Девушка пострадала при массовом ДТП в Москве

Алексей Курильченко
16:22 10.12.2021
В центре столицы столкнулись три автомобиля, обстоятельства выясняются.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В районе Смоленской-Сенной площади в центре Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения пострадала девушка, она была госпитализирована. Проезжую часть из-за инцидента не перекрывали, ГИБДД устанавливает обстоятельства случившегося.

«В районе Смоленской-Сенной площади произошло ДТП с участием трех транспортных средств - Maserati с белорусскими номерами, Mercedes и Nissan Teana. По предварительным данным, пострадала девушка-водитель, которая находилась в Nissan», - сообщает источник ТАСС.

По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что водитель Mercedes попытался совершить перестроение, не убедившись в безопасности маневра.

Ранее серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Южном мосту в Твери. В результате аварии есть пострадавшие, их количество уточняется.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:18 В стране и мире
Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 55,7%
16:19 В стране и мире
Видео
НИС «Академик Иоффе» вернулось в Россию после снятия ареста в Дании
15:57 В стране и мире
В МИД назвали условие отказа от требований об отъезде дипломатов США
14:53 В стране и мире
Видео
Путин обсудил экономическую безопасность в свете международной экоповестки с Совбезом РФ
15:30 В стране и мире
В Кабуле прогремел мощный взрыв
Популярное
Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников
В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
Диетолог определила самый полезный для печени напиток
Президент РФ заявил, что НАТО хочет превратить Россию в Московию
Видео
Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что силовые провокации Украины в Донбассе будут пресекаться
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.