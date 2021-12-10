Девушка пострадала при массовом ДТП в Москве

В районе Смоленской-Сенной площади в центре Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения пострадала девушка, она была госпитализирована. Проезжую часть из-за инцидента не перекрывали, ГИБДД устанавливает обстоятельства случившегося.

«В районе Смоленской-Сенной площади произошло ДТП с участием трех транспортных средств - Maserati с белорусскими номерами, Mercedes и Nissan Teana. По предварительным данным, пострадала девушка-водитель, которая находилась в Nissan», - сообщает источник ТАСС.

По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что водитель Mercedes попытался совершить перестроение, не убедившись в безопасности маневра.

Ранее серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Южном мосту в Твери. В результате аварии есть пострадавшие, их количество уточняется.