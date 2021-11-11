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СБУ признала Максима Галкина угрозой нацбезопасности Украины

Алексей Курильченко
13:58 11.11.2021
Артист якобы создавал сепаратистские настроения в стране.
СБУ признала Максима Галкина угрозой нацбезопасности Украины
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Российский юморист и телеведущий Максим Галкин был внесен в список угрожающих национальной безопасности Украины. По версии СБУ, артист вел деятельность, которая могла создавать в стране сепаратистские настроения.

«Основанием для внесения иностранца в указанный список являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы СБУ.

Ранее Галкина внесли в «черный список» Министерства культуры Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, украинские юмористы ушли в политику и не могут «защитить нацбезопасность».

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