СБУ признала Максима Галкина угрозой нацбезопасности Украины

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин был внесен в список угрожающих национальной безопасности Украины. По версии СБУ, артист вел деятельность, которая могла создавать в стране сепаратистские настроения.

«Основанием для внесения иностранца в указанный список являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы СБУ.

Ранее Галкина внесли в «черный список» Министерства культуры Украины. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, украинские юмористы ушли в политику и не могут «защитить нацбезопасность».