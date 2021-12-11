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Французские биатлонисты заняли весь пьедестал на этапе КМ в Австрии

Алексей Курильченко
15:23 11.12.2021
Россиянин Василий Томшин занял лишь десятое место.
Французские биатлонисты заняли весь пьедестал на этапе КМ в Австрии
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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В ходе гонки преследования третьего этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене французские спортсмены заняли все три призовых места. Первым стал Фийон Майе - он преодолел 12,5 километров за 33 минуты 52 секунды.

Второе место занял Эмильен Жаклен (+32,1), третье - Симон Детье (+32,8). Лучший результат среди россиян показал Василий Томшин (+50,2) - он занял десятое место.

Ранее биатлонист Максим Цветков одержал победу в масс-старте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Спортсмен из Санкт-Петербурга обошел Ивана Томилова и Михаила Первушина.

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