Французские биатлонисты заняли весь пьедестал на этапе КМ в Австрии

В ходе гонки преследования третьего этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене французские спортсмены заняли все три призовых места. Первым стал Фийон Майе - он преодолел 12,5 километров за 33 минуты 52 секунды.

Второе место занял Эмильен Жаклен (+32,1), третье - Симон Детье (+32,8). Лучший результат среди россиян показал Василий Томшин (+50,2) - он занял десятое место.

Ранее биатлонист Максим Цветков одержал победу в масс-старте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Спортсмен из Санкт-Петербурга обошел Ивана Томилова и Михаила Первушина.