Мясников рассказал о единственном способе защиты от нового штамма COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал о единственном существующем на данный момент способе защиты от нового омикрон-штамм COVID-19.

«Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин», - сказал медик.

По словам врача, любой возникающий впоследствии новый вариант COVID-19 будет заразнее предыдущего, что является нормой для эволюции вируса. Однако, отметил Мясников, может быть и так, что новые мутации будут переноситься инфицированными легче, чем штамм «дельта».

На прошлой неделе ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон». Впоследствии авиасообщение между РФ и ЮАР было приостановлено.

В субботу представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что появление новой мутации не должно служить поводом для паники. Она также добавила, что в настоящее время не существует доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против данного штамма.

Ранее медики из ЮАР заявили, что наиболее уязвимой группой к заражению омикрон-штаммом коронавируса являются молодые люди. В стране госпитализируют людей в возрасте 20-30 лет, большую часть пациентов, по словам медиков, составили не прошедшие вакцинацию.