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МВД опубликовало кадры допроса участников драки в переходе в Москве

Марина Крижановская
17:39 11.12.2021
Все трое - граждане России, жители Кемеровской области.
© Видео: ГУ МВД России по г. Москве © Фото: ГУ МВД России по г. Москве
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Главное управление МВД России по городу Москве опубликовало кадры допроса участников избиения мужчины в подземном переходе. По результатам проверки опубликованного в сети Интернет видео все участники конфликта были задержаны.

Один из задержанных не стал отвечать, по какой причине он был задержан сотрудниками полиции, отметив, что не желает это обсуждать. Второй подозреваемый заявил, что был задержан за драку.

«Спровоцировал - подрались <...> Словесно: посылал. На видео все видно абсолютно», - сказал он.

Третий участник драки от комментариев отказался. Подозреваемые являются жителями Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения.

Ранее дело о произошедшем в подземном переходе на Комсомольской площади было передано в Следственный комитет России. На данный момент дело ведет следствие отдела МВД России по Красносельскому району по признакам преступления предусмотренного ст. 213 УК РФ. Возбуждено уголовное дело.

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