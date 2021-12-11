Захарова осудила решение ЦРУ готовить раздечиков для противодействия РФ и КНР

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о том, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) пересмотрит методы подготовки и обучения своих разведчиков, взяв курс на противостояние России и Китаю. Об этом сообщал телеканал CNN. По ее словам, ЦРУ сейчас занимается тем, в чем Америка и страны НАТО обвиняют российскую и китайскую стороны.

«Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона», - пишет Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Мария Захарова прокомментировала решение суда Лондона по делу журналиста Джулиана Ассанжа. Представитель российского МИД считает, что в отношении него разворачивается «жуткий процесс».