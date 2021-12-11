Автобус протаранил торговый павильон под Калининградом

В Калининградской области автобус, направлявшийся в Полесск, задел грузовик и врезался в торговый павильон. В результате инцидента никто не пострадал - на помощь пришли работники находящейся неподалеку пожарной части. На месте аварии работают сотрудники полиции.

«Пассажирский автобус двигался в направлении города Полесска из Калининграда и по неизвестной причине по касательной задел фуру, поле чего съехал с дороги. Так как неподалеку находилась пожарная часть, сотрудники МЧС оказали помощь в эвакуации пассажиров, по предварительной информации никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции», - сообщил «Звезде» источник в МЧС.

Ранее в Ардатовском районе Нижегородской области автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали люди.