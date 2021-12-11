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Автобус протаранил торговый павильон под Калининградом

Алексей Курильченко
17:16 11.12.2021
В результате инцидента никто не пострадал.
© Видео: instagram, don.cat_ © Фото: instagram, don.cat_
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В Калининградской области автобус, направлявшийся в Полесск, задел грузовик и врезался в торговый павильон. В результате инцидента никто не пострадал - на помощь пришли работники находящейся неподалеку пожарной части. На месте аварии работают сотрудники полиции.

«Пассажирский автобус двигался в направлении города Полесска из Калининграда и по неизвестной причине по касательной задел фуру, поле чего съехал с дороги. Так как неподалеку находилась пожарная часть, сотрудники МЧС оказали помощь в эвакуации пассажиров, по предварительной информации никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции», - сообщил «Звезде» источник в МЧС.

Ранее в Ардатовском районе Нижегородской области автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали люди.

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