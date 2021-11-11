Тайно вывезенные драгоценности дома Романовых пустили с молотка за 885 тысяч долларов

Драгоценности царской семьи Романовых пустили с молотка на аукционе Sotheby’s в Женеве. Лот ушел за 885 тысяч долларов (62,3 миллиона рублей). Речь идет о броши с сапфиром в 26,8 карата в бриллиантовом обрамлении и серьгах с сапфирами и бриллиантами огранки «роза». Украшения принадлежали тете императора Николая II великой княгине Марии Павловне.

После февральской революции 1917 года гарнитур попал в Лондон. Драгоценности тайно вывез британский антиквар Альберт Генри Стопфорд. Ему даже пришлось переодеться рабочим, чтобы забрать брошь и серьги из дворца. Ценности путешествовали в столице Британии в разобранном виде, обернутые старой газетой.

После смерти Марии Павловны драгоценности перешли по наследству ее дочери великой княжне Елене Владимировне, супруге принца Греческого и Датского Николая. В 2009 году гарнитур был выставлен на аукционе Sotheby’s, где его купила европейская княжеская семья за 480 тысяч долларов.

Драгоценные изделия были снова выставлены на аукционе в начале ноября, и во вторник, 10 ноября, проданы за 885 тысяч долларов.