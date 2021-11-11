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Тайно вывезенные драгоценности дома Романовых пустили с молотка за 885 тысяч долларов

Светлана Иванова
16:37 11.11.2021
Брошь и серьги тети императора Николая II великой княгини Марии Павловны продали на аукционе Sotheby's в Женеве.
Тайно вывезенные драгоценности дома Романовых пустили с молотка за 885 тысяч долларов
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Драгоценности царской семьи Романовых пустили с молотка на аукционе Sotheby’s в Женеве. Лот ушел за 885 тысяч долларов (62,3 миллиона рублей). Речь идет о броши с сапфиром в 26,8 карата в бриллиантовом обрамлении и серьгах с сапфирами и бриллиантами огранки «роза». Украшения принадлежали тете императора Николая II великой княгине Марии Павловне.

После февральской революции 1917 года гарнитур попал в Лондон. Драгоценности тайно вывез британский антиквар Альберт Генри Стопфорд. Ему даже пришлось переодеться рабочим, чтобы забрать брошь и серьги из дворца. Ценности путешествовали в столице Британии в разобранном виде, обернутые старой газетой.

После смерти Марии Павловны драгоценности перешли по наследству ее дочери великой княжне Елене Владимировне, супруге принца Греческого и Датского Николая. В 2009 году гарнитур был выставлен на аукционе Sotheby’s, где его купила европейская княжеская семья за 480 тысяч долларов.

Драгоценные изделия были снова выставлены на аукционе в начале ноября, и  во вторник, 10 ноября, проданы за 885 тысяч долларов.

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