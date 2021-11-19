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Украинский министр, на которого готовили покушение, едва не расплакался во время брифинга

Вадим Синицын
00:16 19.11.2021
В ходе брифинга глава МВД Украины Денис Монастырский рассказал об операции полицейских, благодаря которой покушение на Лещенко удалось предотвратить.
Украинский министр, на которого готовили покушение, едва не расплакался во время брифинга
© Фото: МВС УКРАЇНИ, youtube
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Министр агрополитики и продовольствия Украины Роман Лещенко, на которого ранее было предотвращено покушение, не смог сдержать эмоций в ходе выступления. Запись мероприятия опубликована на YouTube-канале МВД Украины.

В ходе брифинга глава МВД Украины Денис Монастырский рассказал об операции полицейских, благодаря которой покушение на Лещенко удалось предотвратить. После этого слово взял сам Лещенко.

По словам министра, о факте подготовки покушения он узнал незадолго до брифинга. В какой-то момент Лещенко стало тяжело справляться с эмоциями, и он почти прослезился.

Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский рассказал о покушении. По его словам, заказчики преступления были задержаны. Им инкриминируются четыре статьи, а также грозит пожизненное лишение свободы. Покушение готовилось якобы из-за долгов чиновника.

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