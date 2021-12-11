Гигантский шар и арки: в Москве включили новогоднее освещение

В субботу Москва приобрела праздничный вид - по всему городу было включено новогоднее освещение.

Оригинальные световые инсталляции теперь украшают не только центральную часть города, но установлены и в спальных жилых районах столицы. В оформлении использовано более 4 тысяч световых конструкций. Об этом сообщается на официальном сайте Мэра Москвы Сергея Собянина.

Также в Москве открылось 27 площадок новогоднего фестиваля для жителей и гостей столицы. Праздничные гулянья продлятся с 10 декабря по 9 января. Для посещения доступны бесплатные аттракционы, катки и представления.