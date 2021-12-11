В Тюмени блогеры устроили массовую вечеринку, игнорируя COVID-ограничения

В Тюмени корпоратив для блогеров прошел вразрез с введенными в регионе коронавирусными ограничениями. Для посещения вечеринки не требовалось предоставлять QR-коды о вакцинации, а в помещении люди не носили маски. Всего на корпоратив пришли около тысячи человек.

«В Тюмени прошел корпоратив блогеров, который посетила 1000 человек. Ковид отдыхает», - сообщает Telegram-канал «Тюмень №1».

Власти города на данный момент не прокомментировали нарушающее требования мероприятие.

С ноября в Тюменской области, как и в ряде других регионов, требуются QR-коды для посещения массовых мероприятий. Так ограничения действуют в Сочи, Омской, Орловской и Челябинской областей, Хабаровского края, а также Калмыкии.