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В Тюмени блогеры устроили массовую вечеринку, игнорируя COVID-ограничения

Алексей Курильченко
16:48 11.12.2021
Для посещения мероприятия не требовался QR-код, на вечеринку пришли около тысячи человек.
© Видео: Instagram, miro.lash © Фото: Instagram, miro.lash
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В Тюмени корпоратив для блогеров прошел вразрез с введенными в регионе коронавирусными ограничениями. Для посещения вечеринки не требовалось предоставлять QR-коды о вакцинации, а в помещении люди не носили маски. Всего на корпоратив пришли около тысячи человек.

«В Тюмени прошел корпоратив блогеров, который посетила 1000 человек. Ковид отдыхает», - сообщает Telegram-канал «Тюмень №1».

Власти города на данный момент не прокомментировали нарушающее требования мероприятие.

С ноября в Тюменской области, как и в ряде других регионов, требуются QR-коды для посещения массовых мероприятий. Так ограничения действуют в Сочи, Омской, Орловской и Челябинской областей, Хабаровского края, а также Калмыкии.

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