Российские фигуристы Шанаева и Нарижный завоевали бронзу турнира в Хорватии
Их результат по сумме двух прокатов составил 177,83 балла.
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Танцевальный дуэт россиян Елизаветы Шанаевой и Давида Нарижного стал бронзовым призером в турнире Golden Spin of Zagreb по фигурному катанию в Хорватии.
Первенство принадлежит американским спортсменам Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер, получившим 191,32 балла. Серебряную медаль получили литовцы Эллисон Рид и Саулюсу Амбрулявичюсу (180,15 баллов).
Ранее фигуристы сборной России Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями Гран-при России в парном катании, получив 153,34 балла за произвольную программу.