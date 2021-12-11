В стране и мире спорт Российские фигуристы Шанаева и Нарижный завоевали бронзу турнира в Хорватии Марина Крижановская Их результат по сумме двух прокатов составил 177,83 балла. © Фото: Владимир Песня, РИА Новости Читайте нас на: Танцевальный дуэт россиян Елизаветы Шанаевой и Давида Нарижного стал бронзовым призером в турнире Golden Spin of Zagreb по фигурному катанию в Хорватии. Первенство принадлежит американским спортсменам Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер, получившим 191,32 балла. Серебряную медаль получили литовцы Эллисон Рид и Саулюсу Амбрулявичюсу (180,15 баллов). Ранее фигуристы сборной России Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями Гран-при России в парном катании, получив 153,34 балла за произвольную программу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика