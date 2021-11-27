Фигуристы Мишина и Галлямов победили на этапе Гран-при в парном катании

Фигуристы сборной России Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями Гран-при России в соревновании спортивных пар. Спортсмены получили 153,34 балла за произвольную программу.

По сумме двух программ пара набрала 226,98 балла. Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, в свою очередь, заняли второе место с 212,59 балла. Их соотечественники Ясмина Кадырова и Иван Бальченко стали третьими с результатом 193,58.

Ранее фигуристы Синицина и Кацалапов стали чемпионами этапа Гран-при в Сочи. Спортсмены за произвольный танец набрали 124,91 балла.