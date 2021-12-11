В Госдуме РФ назвали «распилом» планы укрепления украинской границы

Просьба Украины к США выделить деньги на укрепление границ не принесет никакого реального результата. Как считает член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, украинские чиновники присвоят американские деньги себе.

«Двадцать миллионов долларов от США уже с нетерпением ждут "стеностроители" на Украине. Каждый цент из транша уже готов к распилу, а пускать пыль в глаза зарубежным "инвесторам" официальный Киев умеет просто великолепно», - цитирует РИА Новости слова Белика.

В то же время, по мнению депутата, США не особо волнует судьба выделенных средств. Белый дом не намерен реально помогать Украине, но финансирование может вызвать реакцию международного сообщества.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял участие в переговорах с главой Белого дома Джозефом Байденом. По мнению политолога Юрия Рогулева, американский лидер намерен помогать Киеву финансово и морально, но ни США, ни НАТО не станут поддерживать Зеленского в конфликтах.