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«Удар по самолюбию Украины»: эксперт о переговорах Байдена и Зеленского

Алексей Курильченко
15:59 10.12.2021
Джозеф Байден явно дал понять своему украинскому коллеге, что ни США, ни НАТО не планируют оказывать Киеву поддержку в каких-либо конфликтах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: president.gov.ua
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В ходе переговоров президента США Джозефа Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским стало очевидно, что Штаты не собираются помогать Киеву в каких-либо конфликтах. Об этом «Звезде» рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев. По его словам, Байден воспринимает Украину как страну-клиента, а не равноценного партнера.

«Здесь стоит понимать, что Украина для США это клиент, на которого затратили некоторое количество средств - речь идет о миллиардах долларов. Украина - это не союзник США, не член НАТО. И ради Украины Штаты не собираются вступать в какие-либо конфликты», - сказал эксперт.

США, по мнению Рогулева, продолжат оказывать Киеву поддержку - в том числе и поставку вооружений. При этом Зеленский рассчитывал при поддержке стран Запада силой разрешить ситуацию в Донбассе. На это Байден тоже пойти не готов.

«Сейчас Байден будет выглядеть неким миротворцем: он что-то сказал, конфликта не будет, Россия не нападет. В этом он заверил Зеленского, пообещав поддержку в выгодном для себя формате. Фактически они оставили Украину один на один со всеми своими планами. Более того, американская сторона подтвердила приверженность мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и соблюдению Минских соглашений. То есть по самолюбию Украины был нанесен удар», - отметил эксперт.

В ходе прошедших переговоров по телефону Байден отметил готовность Соединенных Штатов принимать участие в мерах по укреплению доверия для продвижения минских договоренностей. Президент США подчеркнул, что Вашингтон полностью поддерживает принцип, в соответствии с которым все решения относительно судьбы Украины должны быть согласованы с Киевом.

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