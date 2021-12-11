Правительство РФ одобрило проект об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов

Правительство РФ одобрило проект федерального закона «О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации». При этом было решено внести его в установленном порядке в Государственную думу.

«Законопроект направлен на установление особенностей регулирования отношений, связанных с выбросами и поглощением парниковых газов на территории Сахалинской области, также предусмотрена возможность включения в эксперимент отдельных субъектов Российской Федерации путем внесения изменений в данный закон», - говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, по решению российского правительства, выделено 13,8 миллиардов рублей на оказание помощи детям малообеспеченных семей. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Пособия имеют право получать и родители, которые воспитывают детей в одиночку.