Спорт Биатлонисты Цветков и Сливко победили в масс-стартах на этапе Кубка России Светлана Иванова Максим Цветков и Виктория Сливко оказались сильнее своих соотечественников. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: Биатлонист Максим Цветков одержал победу в масс-старте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Спортсмен, представляющий Санкт-Петербург набрал с результатами 40.18,0 (3) обошел Ивана Томилова и Михаила Первушина. У женщин золото мега масс-старт завоевала Виктория Сливко из Тюменской области с результатами 36.22,6 (1), серебро взяла ее партнер по команде Ольга Мощенкова, третье место у Владиславы Гавриловой. Состязание проводилось в Тюмени. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика