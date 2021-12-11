Байден заявил, что ждет работы с новыми властями ФРГ по вопросу РФ и Украины

Власти Соединенных Штатов уже ждут начала совместной работы с новым правительством Германии. В частности Вашингтон будет интересовать взаимодействие в контексте якобы проблематичной ситуации, сложившейся на границе России и Украины.

Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден. Он также отметил, что успел побеседовать с новым немецким канцлером Олафом Шольцем и поздравил последнего с назначением на должность.

«Я с нетерпением ожидаю совместной работы», - указал американский лидер в Twitter.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин направил Олафу Шольцу поздравительную телеграмму по случаю назначения его на пост федерального канцлера Германии. Глава РФ обозначил, что двусторонние отношения России и ФРГ важны не только для самих двух стран, но и для Европы в целом.