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Пять дней в полевых условиях: танкисты ЮВО успешно завершили огневые учения

14:51 11.12.2021
В ходе учений танкисты отработали навыки стрельбы по мишеням, имитирующим танки, артиллерию и гранатометчиков условного противника.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Более 1,5 тысяч танкистов соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы за пять дней боевой учебы в полевых условиях. Упражнения боевых стрельб выполнялись танкистами из орудий современных танков Т-72Б3 и Т-90А с использованием штатных снарядов.

Также стрельба выполнялась из крупнокалиберного зенитного пулемета. Экипажи совершенствовали навыки в поражении мишеней, имитирующих движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 метров до двух километров.

Танковые экипажи выполнили упражнения в условиях пустынной и горно-лесистой местности полигонов, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и в Крыму, а также на военных базах ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Ранее танкисты Восточного военного округа начали подготовку к АрМИ-2022 в Хабаровском крае. Непростые погодные условия не помешали экипажам мощных Т-80БВ показать все свое мастерство как в управлении боевыми машинами, так и в стрельбе.

Материал подготовил Алексей Курильченко

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