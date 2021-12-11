Союз пассажиров РФ оценил проект Минтранса об обязательстве уступать место у стола в поезде

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отреагировал на законопроект Министерства транспорта России о том, что пассажиры поездов дальнего следования, проезжающие на нижних полках, должны будут уступать место у стола проезжающим на верхних полках. По его словам, регламентация этих правил вреда не принесет.

«Теперь пассажир с нижней полки может сказать: “Знаете, прошло уже сорок минут, а на завтрак отведено тридцать минут. Так что извольте освободить место и отправляться к себе на верхнюю полку”… Остается только сожалеть, что такие правила понадобились. Видимо, это говорит о том, что культура и воспитание в нашем обществе не такие, какими они должны быть», - сказал Янков в беседе с RT.

Глава Союза пассажиров также отметил, что закреплять правовыми нормами во взаимоотношениях людей можно не все. Проезд пассажиров в общественном транспорте тяжело организовать без учета воспитания, культуры и традиций, считает он. В споры проезжающих обычно всегда вмешивался проводник, однако, говорит Янков, «по всей видимости, теперь этого недостаточно».

Проект соответствующего документа опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, на завтрак и ужин необходимо выделить не более 30 минут, а на обеденное время - не более одного часа.