Суд оштрафовал тренера Ильина после конфликта в Пулково из-за маски

Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности тренера пловчихи Виталины Симоновой Александра Ильина за неповиновение полиции. На заседание суда тренер не явился, заявив, что находится на больничном. Суд принял решение оштрафовать Ильина на три тысячи рублей.

«Ильин, находясь у 311 стойки регистрации на 3-м этаже в ЦПТ «Пулково», оказал неповиновение законному требованию сотрудников полиции... именно отказывался предъявить документы, удостоверяющие личность, пройти в дежурную часть для составления административного протокола, сопротивлялся, упирался ногами, вырывался, пытался уйти в сторону», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Также на заседании присутствовал специалист-лингвист, который проводил анализ видео, которое публиковала Симонова. Она обвиняется в оскорблении полицейских. Сторона защиты просила прекратить делопроизводство за отсутствие состава преступления.

Ильин был задержан в Пулково 22 ноября. Конфликт произошел после того, как Ильин отказался надеть медицинскую маску, считая требование незаконным. Позже он заявил, что не носит маску, потому задыхается в ней.