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Спортивное упорство: как нежелание тренера пловчихи Симоновой довело его до суда

Алексей Курильченко
Павел Кутаренко
18:30 25.11.2021
Задержание за отказ надеть маску в аэропорту Пулково ничему не научило тренера Ильина - в суде он продолжил гнуть свою линию.
Спортивное упорство: как нежелание тренера пловчихи Симоновой довело его до суда
© Фото: vita_simonova, instagram
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В аэропорту Пулково заслуженный тренер России Александр Ильин крайне агрессивно реагирует на просьбу сотрудников транспортной полиции надеть маску. Просьбу законную. Девушка на стойке регистрации отказывается пускать его на рейс без средств индивидуальной защиты - на основании постановления правительства Санкт-Петербурга. Тренер и его подопечная Виталина Симонова, которая снимает происходящее на видео, «идут на принцип».

Отказавшись брать маску из рук полицейских, мужчина требует выдать ему респиратор. Уговоры длятся 10 минут, слово за слово - и наряд решает доставить несговорчивого тренера в участок. Задержание немолодого уже мужчины выглядит жестким, в участке он провел сутки. Свой отказ надеть маску он объясняет состоянием здоровья - говорит, что в ней ему тяжело дышать.

«Маску я не ношу, да. Я и на соревнованиях маску не носил. Изучаю законы и пока закона нет, что я обязан носить маску. Как только это введут - я пойду и на законодательном уровне получу разрешение, медотвод, что я имею право не носить маску», - заявил тренер.

За неповиновение сотрудникам полиции Ильину оформили протокол по административному правонарушению, а вот его подопечной грозит уголовная ответственность - за оскорбление полицейских.

«Честно - я, наверное, по другому бы и не сделала. Когда я это увидела, просто хотелось его силой оттащить от своего тренера, человека, который мне дорог», - заявила спортсменка.

Александр Ильин - известный человек в российском спорте, воспитал немало чемпионов. Виталина Симонова - самая перспективная его ученица, чемпионка мира и Европы, на 200 метров брассом уже обыгрывает легендарную Юлию Ефимову. Поэтому скандал в аэропорту Пулково вызвал настоящую бурю - тысячи комментариев в публичном пространстве.

«Он пытался там учить полицейских законам, многие другие были моменты, по которым к сожалению оказалось такое жесткое задержание со стороны полиции. Люди разделились в своем мнении на этот счет, постановление и указ губернатора является подзаконным актом и его выполнять надо», - считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат ГД РФ Светлана Журова.

Всероссийская федерация плавания пока ограничилась лишь обращением на сайте, где настоятельно рекомендует всем спортсменам и тренерам носить маски в общественных местах. На суд по административному правонарушению тренер Ильин и спортсменка Симонова пришли опять без масок. Судья отказалась пускать их в зал без средств индивидуальной защиты, пришлось вызывать полицию. Снова - задержание и оформление нового протокола. Заслуженного тренера России опять увозят в отдел полиции.

Судя по всему, тренеру Ильину придется снова приехать в Московский районный суд. Его воспитанница Виталина Симонова остается в Санкт-Петербурге под подпиской о невыезде, рассмотрение ее дела впереди. В родной Новосибирск они вернутся не скоро. А ведь можно было просто надеть маску.

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