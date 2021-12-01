Россию покинут сотрудники посольства США, находящиеся в Москве более 3 лет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Ранее сообщалось, что 27 российским дипломатам с семьями придется покинуть США 30 января 2022 года, столько же сотрудников уедут 30 июня.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отмечал, что Москва обязательно ответит на предстоящую очередную высылку своих дипломатов из США. По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, американской стороне следует прекратить подобную практику.