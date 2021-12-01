Раскрыты детали эксперимента по онлайн-продаже вина в России

В России весной 2022 года могут начать эксперимент по продаже вина онлайн. Предполагается, что он стартует сразу в нескольких регионах и продлится до конца 2024 года. Как сообщили «Известиям» в министерстве финансов РФ, напитки покупателям будет доставлять «Почта России».

В настоящее время данный законопроект проходит межведомственное согласование. По данным источников, вино будут поставлять онлайн в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. Эти регионы вошли в топ-10 по потреблению винодельческой продукции в 2020 году.

В столичном регионе эксперимент может начаться 31 марта. Проверять возраст покупателей ппланируют с помощью паспорта или системы идентификации на «Госуслугах».

Напомним, что продавать вино в России дистанционно запрещено с 2007 года. В мае текущего года по поручению Владимира Путина началась подготовка к эксперименту.