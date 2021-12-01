Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Раскрыты детали эксперимента по онлайн-продаже вина в России

Иван Линдеманн
11:37 01.12.2021
Вино будут поставлять онлайн в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях.
Раскрыты детали эксперимента по онлайн-продаже вина в России
© Фото: Bruno Cantuária, Pexels
Читайте нас на:

В России весной 2022 года могут начать эксперимент по продаже вина онлайн. Предполагается, что он стартует сразу в нескольких регионах и продлится до конца 2024 года. Как сообщили «Известиям» в министерстве финансов РФ, напитки покупателям будет доставлять «Почта России».

В настоящее время данный законопроект проходит межведомственное согласование. По данным источников, вино будут поставлять онлайн в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. Эти регионы вошли в топ-10 по потреблению винодельческой продукции в 2020 году.

В столичном регионе эксперимент может начаться 31 марта. Проверять возраст покупателей ппланируют с помощью паспорта или системы идентификации на «Госуслугах».

Напомним, что продавать вино в России дистанционно запрещено с 2007 года. В мае текущего года по поручению Владимира Путина началась подготовка к эксперименту.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:41 В стране и мире
Лукашенко пообещал прекратить транзит энергоносителей, если Польша закроет границы
10:14 В стране и мире
Видео
Агутин раскрыл подробности состояния Градского незадолго до смерти
10:10 В стране и мире
Видео
ФСБ раскрыла подпольные цеха по изготовлению и хранению оружия в нескольких регионах
08:58 Вопросы истории
статья
Легендарный полководец: почему маршал Жуков стал символом Великой Победы
06:58 В стране и мире
В Челябинске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Популярное
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Назван идеальный ужин для худеющих
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.