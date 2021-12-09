Осторожно, тонкий лед: в РФ напомнили о правилах безопасности на льду

В России стартовал сезон тонкого льда. Сообщения о том, как любители зимней рыбалки оказались в холодной воде, приходят ежедневно из разных регионов. Так, в Бурятии только спустя несколько дней поисков нашли тело водителя, машина которого провалилась под лед. В экстренных службах предупредили, что водоемы еще плохо промерзли и даже выходить на лед опасно. Впрочем, такие предостережения мало кого останавливают.

В начале ноября в Пермском крае рыбак провалился под лед и держался за кромку до приезда спасателей, хотя до берега было всего 20 метров. Мужчине повезло. Пару недель спустя в идентичной ситуации на Сахалине оказался другой рыбак. Его успели вытащить, но переохлаждение было слишком сильным. Медикам не удалось спасти ему жизнь. На днях в Нижнем Новгороде и Старой Ладоге, это в Ленинградской области, тоже провалились под лед - на помощь подоспели прохожие.

В МЧС рассказали, что в такой ситуации необходимо постараться закатиться. Ползком к берегу, первые минуты, пока одежда не намокла. Закинули ноги и поползли в направлении, откуда пришли. Месячник безопасности традиционно начинается по всей стране в декабре, когда водоемы покрываются льдом. Тут рыбачить удобнее, чем на берегу. Но лед еще недостаточно крепкий. Ему просто не хватило времени, как здесь говорят, «схватиться». Слишком много снега выпало, а вот устойчивого минуса почти не было.

Вот только рыбаков ничего не пугает. Ведь административная ответственность за выход на лед сейчас действует не во всех российских регионах. Выезд на машине - наказание более серьезное, штраф пять тысяч рублей, но и он мало кого останавливает.

«В прошлом году в зимний период было три провала. В трех случаях люди погибли. Машина моментально под воду. Люди не успевают», - сказал государственный инспектор отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Александр Гомзарь.

Простые правила безопасности пытаются донести до граждан сотрудники МЧС во всех регионах России. И предупреждают, чтобы выжить, навыков плавания недостаточно. Зимняя одежда и ботинки быстро промокнут и потянут ко дну. Спасатели напоминают основные правила: никогда не рыбачьте в одиночестве, берите с собой хотя бы элементарные средства спасения, например свисток, веревку. И, конечно, вблизи водоема никогда не оставляйте детей без присмотра.