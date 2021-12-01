Опубликованы кадры из аэропорта в Челябинске, где самолет выкатился с полосы

Следственный комитет России опубликовал видео из аэропорта Челябинска, где пассажирский самолет, выполнявший рейс Казань-Челябинск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На кадрах видно, что самолет не получил явных повреждений. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, выкатывание за край полосы произошел на расстоянии около 20-25 метров сегодня в 02:32 при заходе на посадку.

По информации СК, на борту воздушного судна находилось 32 пассажира и 3 члена экипажа. Отмечалось, что в результате инцидента никто не пострадал.Следователи начали проведение проверки, в настоящий момент выясняются все обстоятельства авиационного происшествия.