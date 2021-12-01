В Челябинске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Челябинска пассажирский самолет, следовавший из Казани в Челябинск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом говорится в сообщении Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК.

«По предварительной информации, 1 декабря 2021 года в 02:32 в аэропорту г. Челябинска при заходе на посадку произошло выкатывание за край взлетно-посадочной полосы на расстоянии около 20-25 метров воздушного судна “Bombardier”, выполнявшего рейс сообщением Казань - Челябинск авиакомпании “UVT Aero”», - сообщили в управлении.

Также было уточнено, что на борту воздушного судна было 32 пассажира и 3 члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал, самолет видимых повреждений не получил.

Челябинский аэропорт временно не принимает рейсы. Следователи начали проведение проверки, в настоящий момент выясняются все обстоятельства авиационного происшествия.