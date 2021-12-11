Медведчук посчитал, что Киеву стоит наладить отношения с РФ и странами СНГ

Украине необходимо заниматься налаживанием взаимоотношений с Россией и странами Содружества Независимых Государств. Такое мнение выразил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук.

По его мысли, Киеву стоит взять курс на развитие «прагматичной экономики», чего удастся достигнуть за счет восстановления экономических связей с соседними государствами. Это, как отметил политик, требуется для того, чтобы развивать рынки сбыта продукции, реально способные обеспечить доход стране.

«Для этого надо менять курс», - обозначил Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

Ранее депутат Верховной Рады обратил внимание на тот факт, что на Украине сейчас отмечается серьезный энергетический кризис, в том числе вызванный прекращением поставок угля из России. Он также указал, что Киев не способен договориться о поставках из других стран мира по причине «ограниченности» украинских властей.