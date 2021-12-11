Парковки в Москве станут бесплатными в новогодние праздники

Во время новогодних каникул с 31 декабря по 8 января парковки Москвы будут бесплатными. Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. При этом плоскостные парковки, оборудованные шлагбаумом, останутся платными.

«В праздничные дни - с 31 декабря по 8 января - все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города. 9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 руб./час», - цитирует Ликсутова Департамент московского транспорта.

Заммэра призвал водителей быть внимательными и не создавать аварийных ситуаций при парковке.

Ранее стало известно, что в 2022 году дорожные камеры начнут фиксировать опасное вождение. Росстандарт и МВД РФ уже подготавливают соответствующий ГОСТ.